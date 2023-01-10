«Мальчик!» — очевидец рассказал о деталях родов после ДТП в Москве
Светлана Шевченко 2 422
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Авария произошла ранним утром на Волгоградском проспекте столицы.
У доставленной после ДТП в Москве девушки родился мальчик. Об этом 5-tv.ru рассказал один из очевидцев аварии.
«Родила мальчика. Роды начались стремительные», — пояснил мужчина.
По его словам в больницу девушку доставили сотрудники правоохранительных органов.
Информация уточняется.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, ДТП произошло ранним утром на Волгоградском проспекте, где столкнулись две иномарки, в числе которых был Nissan.