Девушка начала рожать после того, как попала в ДТП в Москве

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Предварительно, в аварии пострадал один человек.

Беременная девушка попала в аварию утром 10 января. После случившегося у нее сразу же начались роды. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

По информации источника в экстренных службах, все произошло на Волгоградском проспекте. На одном из перекрестков не смогли разъехаться две иномарки, в числе которых был Nissan.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных причинах крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. На борту находилось 12 пассажиров. Во время жесткой посадки погибли два человека: пилот и одна из женщин, находившихся в самолете.