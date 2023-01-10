Первый запуск спутников с территории Великобритании провалился из-за «аномалии»

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Ракета-носитель LauncherOne должна была вывести аппараты на орбиту, вылетев из-под крыла модернизированного Boeing 747. Однако с задачей она не справилась, рассказали в компании Virgin Orbit.

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании обернулся провалом. Ракета-носитель LauncherOne, принадлежащая американской компании Virgin Orbit, не смогла вывести аппараты на орбиту из-за «аномалии». Об этом сообщили в самой Virgin Orbit.

«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию», — сказано в посте компании в Twitter.

Virgin Orbit собиралась вывести на околоземную орбиту девять спутников. Для этого задействовали модифицированный самолет Boeing-747 и прикрепленную к нему ракету-носитель LauncherOne.

Примерно через час после взлета самолет оказался над Атлантическим океаном — в районе побережья ирландских графств Корк и Керри. В этот момент ракета отделилась от лайнера на высоте 10,5 километра, но цели так и не достигла.

Ракета-носитель LauncherOne впервые вышла на орбиту Земли в начале 2021 года. Она так же была выпущена с помощью самолета — только на тот раз Boeing 747-400. В тот раз американской компании удалось доставить на орбиту десять спутников CubeSat.

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