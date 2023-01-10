Раскрыт! Байден назвал себя агентом спецслужбы США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Очередная оговорочка лидера Америки, правда, уже никого не удивила.

Джо Байден внезапно стал агентом американских спецслужб. По крайней так себя по ошибке назвал сам президент США. Он оговорился во время визита в приграничный город Эль-Пасо, где встретился с представителями христианской благотворительной организации. Очевидно, Байден просто перепутал ее название «Армия спасения» с секретной службой США.

Ранее президент США путал Швейцарию со Швецией, Украину с Ираном, и даже называл украинцев «народом Урана». Так что новая оговорка американского лидера уже никого не удивила.