Ирина Дубцова показала, как сейчас выглядит ее повзрослевший сын

Рита Миронова 24

Ирина Дубцова показала взрослого сына от музыканта Романа Черницына

Ирина Дубцова показала, как сейчас выглядит ее повзрослевший сын

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Некоторые подписчики приняли 16-летнего сына певицы за ее нового ухажера.

От брака с солистом группы Plazma Романом Черницыным у певицы Ирины Дубцовой остался сын Артем, с которым она улетела отдыхать на Мальдивы. Сейчас Артему 16 лет, и новые фото на странице звездной мамы в соцсетях вызвали кучу восхищенных комментариев. Об этом пишет портал Газета.ру.

«Ребеночек», — так Дубцова подписала совместную фотографию с сыном.

Несмотря на то, что Артем выглядит старше своих лет, певица по-прежнему называет его малышом.

«Какой красавец»;

«Все, парень вырос, пора женить»;

«Когда успел так вырасти? Недавно ж мама на Фабрике звезд была»;

«Сколько малышек будет страдать по вашему малышу», — написали поклонники.

Нашлись, конечно, и негативные комментарии. Однако Дубцова нашла что ответить завистникам, которых заинтересовало наличие талантов у юного сына селебрити.

«Малышу 16. Малыш в декабре экстерном закончил десятый класс и перешел в 11-й, готовится к ЕГЭ. Может ответить на подобные вопросы на русском, английском и испанском. Что еще малыш должен уметь в этом возрасте?» — ответила певица.

Артем пошел по стопам родителей и занялся музыкой. Помимо этого, юноша увлекается автомобилями и компьютерами.

Дубцова и Черницын развелись в 2008 году, спустя два года после рождения сына. С бывшей женой и сыном Артемом Роман Черницын остался в хороших отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем мечтает стать сын Ирины Дубцовой.

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