Подобен метеориту: в Японии напомнили США о неспособности сбивать ракеты «Авангард»

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Россия словно приставила Украине нож к горлу, развернув комплексы «Авангард», написал военный эксперт Масаки Такабэ.

Американские системы ПВО не могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Авангард», что стало настоящей головной болью для США. Об этом говорится в статье военного эксперта Масаки Такабэ для японского издания Shukan Gendai.

«По форме это ядерное оружие напоминает дельтаплан и существенно отличается от обычных межконтинентальных баллистических ракет. Владимир Путин уверенно говорит, что „Авангард“ уничтожает цели, как метеорит, который невозможно перехватить», — пишет издание.

В материале уточняется, что «Авангард» летит на землю по прямой (а не классической параболической) линии с высоты до 100 километров. Скорость ракеты достигает 27 Махов, из-за чего ее невозможно перехватить. Также сбить ее становится практически невозможно из-за зигзагообразного движения слева направо.

Дальность полета «Авангарда» составляет более шести тысяч километров, что включает в себя всю территорию Украины. С ним не сможет справиться даже противоракетная система Patriot, которую США намерены передать Киеву.

«Ранее ядерную ракету, выпущенную по Украине, можно было перехватить обычными системами противовоздушной обороны. Но теперь, когда „Авангард“ развернут, началась совсем другая история. Украине словно приставили нож к горлу», — подытожил Масаки Такабэ.

Президент России Владимир Путин объявил о создании «Авангарда» в марте 2018 года. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» началось в июле того же года. Первый полк, вооруженный комплексом, заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии в декабре 2019 года. В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил второй полк.

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