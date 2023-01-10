На 150 метров 245 человек: Кучеру и туристов из РФ разместили на базе ВС Индии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; 5-tv.ru

Накануне вечером рейс авиакомпании Azur Air экстренно приземлился из-за сообщения о возможном минировании борта.

Актер и телеведущий Оскар Кучера и его семья попали в неприятную ситуацию с рейсом авиакомпании Azur Air. Самолет вылетел из Москвы в Гоа, однако был вынужден совершить экстренную посадку. Причина такой спешки — сообщение о возможном минировании на борту. Теперь знаменитость вместе с другими пассажирами вынужден находиться в аэропорту индийского города Джамнагар на западе штата Гуджарат. Об ужасном инциденте артист рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Мы в Гуджарат приземлились по дороге в Гоа. Получилось так, что мы пролетели шесть часов и командир корабля объявил, что мы должны резко приземлиться неизвестно где. Мы спрашиваем „где?“ — никто не знает. Когда мы приземлились, командир сам сказал, что не понимает, где находимся. По Flight-радару мы посмотрели, оказывается, крутились над этим местом долго. Поступила команда, звонок вернее, что на борту нашего самолета бомба», — сообщил телеведущий.

При этом о возможной угрозе для жизни сначала пассажирам не сказали, поэтому для всех кроме экипажа происходящее на борту было странным и непонятным. Только после экстренной посадки всем объяснили, что произошло.

На взлетно-посадочной полосе рейс встретили вооруженные люди в военной форме. Российских граждан выстроили в линию и стали досматривать. По словам Кучеры, делали это несколько раз и каждый досмотр занимал много времени. Суммарно туристы находятся в аэропорту уже 13 часов.

«Ну надо сказать, что индусы относятся к нам замечательно. Мы находимся на военной базе ВВС Индии. Здесь нет вообще гражданских самолетов. Один вот за моей спиной. Один маленький частный борт какой-то стоит, непонятно что это такое. Говорят, что он стоит здесь вечность целую», — доложил Кучера об обстановке.

В том числе артист отметил, что так называемую «бомбу» на борту их самолета вроде не нашли. При досмотре вещей пассажиров никаких подозрительных предметов не обнаружено, поэтому в течение полутра-двух часов самолет, по прогнозам телеведущего, должен взлететь.

«Тут у нас 150 метров где-то, и на 150 метров 245 человек (пребывает на этой площади — Прим. ред.) Потом дали возможность разместиться по всему аэропорту. Сначала нам не разрешали выходить, потом разрешили. <…> Люди на улице находятся, сейчас потеплело. Очень холодно было, но много людей уже разделись. Ничего нормально, справляемся», — объяснил актер.

Ранее 5-tv.ru публиковал другие комментарии пассажиров, застрявших в аэропорту Индии.