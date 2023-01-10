Сенатор Пушков назвал финские власти параноиками из-за надписи на снаряде ВСУ

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В Финляндии продолжают верить в то, что сами себе надумали — якобы Россия угрожает свободе стране.

Для Финляндии большую опасность представляют опасения финских депутатов-русофобов о мифической угрозе со стороны России, нежели боеприпасы с русофобскими надписями. Такое заявление сенатор Алексей Пушков сделал в своем Telegram-канале на появившуюся в сети информацию об украинском снаряде с надписью «За свободу Финляндии» и призывы финского депутата Юсси Халла-ахо убивать российских солдат.

«Вопрос: кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы. Но Финляндии точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией», — отреагировал Пушков.

К слову, в Финляндии в конце прошлого года вновь активизировалась травля людей, которые имеют прямое или косвенное отношение к России. Их, по словам финского журналиста, стали массово увольнять. Травле подвергаются и те, кто ездит в Россию к родственникам или друзьям, хотя еще в 2003 году правительство утвердило, что граждане Финляндии могут свободно принимать гражданство РФ или возобновить его после распада СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие последствия ждут Финляндию без российских туристов.