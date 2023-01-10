Десять лет тюрьмы грозит московским автоподставщикам на Bentley

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Случайным ДТП на кадрах выглядит только на первый взгляд. Если посмотреть с другого ракурса, то становится понятно, что водитель намеренно поворачивает влево и давит на газ.

Долгожданный финал в истории с автоподставщиком на Bentley уже близко! В дело вмешалась полиция и оказалось, что юрист на стареньком премиум-каре только вершина преступной группировки! В нее, судя по всему, входят еще несколько человек и даже бывшие силовики. Игорь Капориков о подставщиках, которые не скоро сядут за руль.

Случайным ДТП на кадрах выглядит только на первый взгляд. Если посмотреть с другого ракурса, то становится понятно, что водитель черной Bentley намеренно поворачивает влево и давит на газ.

Потом происходит похожая ситуация, но уже с другой машиной — серым Nissan. Он уже не в первый раз не дает покоя служебным грузовикам на перекрестках с круговым движением.

Дальше все идет по отработанной схеме. Полиция, эвакуатор, страховая выплата, а после — суд и компенсация ущерба. От 300 до двух миллионов рублей. Золотая жила, которой воспользовался молодой юрист Евгений Афанасьев.

«Согласно нашей информации, в районе года он совершал ДТП. В основном это Восточный округ: районы Новокосино, Перово, Строгино. Неоднократно совершал ДТП», — сообщил оперативный сотрудник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве.

Как раз на одном из перекрестков в Строгино с Евгением Афанасьевым познакомился Александр Костенко.

«Ехал домой в Строгино, проезжал круговое движение. Поворачивал на право, в этот момент услышал удар», — уточнил Александр.

Водитель премиум-иномарки снова не уступил. Хотя, по словам экспертов, мог и по-хорошему должен был это сделать.

«Дальнобойщикам, большегрузам, им разрешается в каких-то ситуациях поворачивать со второго ряда, убедившись, что они не создают помех для окружающих. И позицию Афанасьева „а я имею право“, потом доказывать в суде будет очень сложно», — заявил Андрей Герасинков, руководитель центра высшего водительского мастерства Санкт-Петербурга.

По нашим данным, автопарк Афанасьева состоит более чем из 10 иномарок. Из них — две «Bentley GT», которые из раза в раз получают повреждения. Большинство заседаний по делам «невезучего» водителя приходятся на Перовский районный суд Москвы, зал которого он покидает всегда с решением в свою пользу.

«У него до 2020 это вообще прекрасно получилось. Суды вставали на его сторону, потому что признавали его потерпевшим. А вот где-то начиная с 21 года судебная практика поменялась. Мы добились того, что суд учел нашу позицию, что было злоупотребление правом», — отметила Ольга Гемодеева, юрист компании-владельца грузовика.

Сам же Афанасьев называл свои столкновения невезением, сглазом, порчей. Правда такие оправдания не устраивали пострадавших и десятки страховых компаний, и они обратились в полицию. Осенью прошлого года было возбуждено уголовное дело.

«Проведенным комплексом следственных действий и оперативно розыскных мероприятий задержаны Афанасьев и Самошин. Действия, которых квалифицированы как совершенные в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными лицами», — сообщил Сергей Лагоша, заместитель начальника первого отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

Про Афанасьева наш телеканал уже не раз рассказывал в своих сюжетах, а буквально за пару дней до задержания корреспондентам удалось его поймать на месте очередного столкновения.

И этой встрече молодой юрист явно был не рад. Попытался закрыться в салоне, но не получилось. Начал вызывать полицию и снова соврал.

«Гражданин к моей машине подошел. Пытался завладеть моими деньгами», — заявил он.

В тот вечер Евгения впервые не отпустили с места ДТП, а попросили проехать в отдел. Спустя пару дней задержали не только Афанасьева, но и его вероятного сообщника — Евгения Самошина.

«На счету Самошина, как сам он выразился, более 100 ДТП. Официального места работы не имеет. Существует на денежные средства, полученные в ходе взысканий в рамках, совершенных ДТП», — уточнил правоохранитель.

Удалось установить еще одного возможного участника этой преступной группы — Сергея Скороходова. Бывший полицейский, то детали в гараже Афанасьева продает, то уже на своих премиальных иномарках собирает дань с зазевавшихся водителей. Из компании Игоря Смолькова он уже второй год пытается отсудить приличную сумму денег за ДТП.

«Триста пятьдесят тысяч — среди них он выставил, соответственно, за запчасти. Пятьдесят тысяч на услуги адвоката, ну, а адвокатом его являлся Афанасьев, всеми нами известный», — уточнил директор транспортной компании Смольков.

В заседаниях Афанасьева защищает не кто иной, как Скороходов. Он тоже юрист, по совместительству. Вот и меняются. Сергея сегодня не найти дома, а вот на суды товарища он ходит исправно.

«Вы так часто попадаете в ДТП, может, вам на эти деньги, которые страховая выплатила, за автошколу заплатить за нормальную? В ваших планах, когда в ДТП планируете попасть?» — поинтересовался наш корреспондент.

В ближайшее время он может попасть не в ДТП, а в один изолятор с вероятными сообщниками. Афанасьев и Самошин уже арестованы, и, судя по тому, что их обвиняют по статье «мошенничество в особо крупном размере», сесть они рискуют не за руль своих боевых Bentley, а за решетку лет так на десять.