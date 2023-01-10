На регионы России обрушились мощные снегопады

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Зима и неприятная погода доставляет неприятности людям по всей территории России.

Непогода терзает жителей России. В Мурманской области из-за метели, снежных заносов и ухудшения видимости перекрыли трассы.

Однако многие водители проигнорировали предупреждения и завязли в сугробах. Им на помощь выдвинулись дорожники. На Камчатке на смену снегопадам пришла гололедица.

На трассе под Петропавловском-Камчатском в кювет съехал пассажирский автобус. На скользкой дороге его не смогла вытащить даже пожарная машина. Непросто сейчас жителям центральных регионов. В Ярославской и Костромской областях синоптики обещают морозы до -40°. Это почти на 20° ниже нормы.