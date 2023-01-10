США планируют передать Украине бронемашины Stryker

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Страны Запада не хотят поставлять на Украину серьезную технику, поэтому «закармливают» вооружением попроще.

США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на два осведомленных источника.

Бронемашины будут переданы ВСУ в следующем пакете военной помощи, чтобы усилить украинскую армию к весне.

Ожидается, что США официально сообщат о поставке машин Stryker в конце следующей недели, сообщил представитель Пентагона на условиях анонимности.

Источники подчеркнули, что окончательное решение еще не принято, и планы на военную помощь могут измениться.

«Бронемашины Stryker помогут удовлетворить острую потребность в бронетехнике. Хотя они не так мощны и защищены, как танки, восьмиколесная боевая бронированная машина довольно мобильна на бездорожье, но несколько ограничена отсутствием гусениц», — добавил источник.

Украина уже эксплуатирует аналогичную машину, полученную от Канады.

Один из источников издания добавил, что украинская сторона продолжает просить танки, но между представителями Европы и США завязался спор о том, кто должен первым поставить подобную технику для ВСУ.

Впрочем, всю натовскую технику, отправленную на Украину, ждет один исход — уничтожение. И это уже неоднократно подтверждало Минобороны РФ, на протяжении нескольких дней сообщая о планомерной ликвидации хваленых американских HIMARS и M777.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая поставка военной техники на Украину вскрыла огромную проблему в ВСУ.