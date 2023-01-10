В посольстве России объяснили причину выхода из антикоррупционной конвенции

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Ранее с инициативой о денонсации антикоррупционной конвенции выступил президент России Владимир Путин.

Россия вышла из антикоррупционной конвенции из-за действий Совета Европы (СЕ). О причине сообщила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.

«Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы», — сказано в заявлении посольства в Twitter.

Тем самым Россия отказалась участвовать в работе органов СЕ при условии, что права представителей страны ограничены. Помимо этого Москва может денонсировать и другие соглашения.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию. В пояснительной записке говорилось, что Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

Из-за этого страна потеряла право голоса в организации и не может участвовать в обсуждении или принятии докладов. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложение главы государства не подорвет борьбу со взяточничеством в стране. Искоренение продолжится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании главного борца с коррупцией ФТС по делу о крупной взятке.