Идеальный день для расставаний. Китайский совет дня на четверг, 12 января

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Если отношения накалились до предела, то стоит от них избавиться.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 января?

В четверг все будут выяснять отношения. Не всегда это будет болезненно, чаще наоборот — разговоры о том, как достичь лучшего взаимопонимания будут эффективными и принесут несомненную пользу.

Совет дня: обязательно запланируйте за четверг встречи и разговоры о важном с важными для вас людьми. Это могут быть ваши супруги, близкие, друзья, коллеги, кто угодно. Если ваши отношения нуждаются в улучшении или в разрыве — воспользуйтесь этим шансом.

Предостережение дня: не стоит в четверг ходить по лечебным учреждениям. Как с визитами к пациентам, так и в качестве самих пациентов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.