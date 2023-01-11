Время собирать камни. Китайский совет дня на среду, 11 января

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В этот день приготовьтесь к тому, чтобы завершить какое-то важное дело.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 11 января?

В среду хорошо делать важные дела и закладывать прочный фундамент для будущего. Энергии дня помогут людям хозяйственным, ответственным и работящим.

Совет дня: обязательно закончите в среду какой-нибудь важный проект. Например, завершите инвестиционную сделку, примите решение, которое обдумывали в последнее время, совершите покупку, о которой давно мечтали.

Предостережение дня: не рекомендуется в среду начинать ремонты и осуществлять переезды. Есть вероятность, что процессы затянутся.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.