«Вокруг люди с автоматами»: Оскар Кучера пережил страшный полет в Гоа

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Телеведущий после новогодних праздников вместе с семьей отправился на отдых. Но он был омрачен еще до приземления на райском побережье.

Телеведущий Оскар Кучера вместе с семьей оказался в числе пассажиров рейса авиакомпании Azur Air, который летел из Москвы в Гоа и совершил экстренную посадку в аэропорту индийского города Джамнагар из-за возможного минирования на борту. О жутком полете и пережитых эмоциях знаменитость рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала рейс задержали на более чем 17 часов по неизвестным причинам. А дальше вроде ничего не предвещало страшного. Поначалу полет проходил нормально, однако приближаясь к Гоа, командир воздушного судна сообщил — самолет вынужден экстренно сесть. При этом пилот и сам не понимал, где ему совершать посадку, но сделать это было необходимо как можно скорее.

«Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили всех в одну линию. Было неприятно. Никто ничего не объяснял», — объяснил Кучера.

Дальше всех пассажиров стали обыскивать и досматривать. А после собрали в зале аэропорта и отвели поесть. При этом резко все сотрудники стали приветливыми.

«Надеемся, что бомбы на борту все же нет, а просто какой-то чудак на букву „м“ решил пошутить. Как пойдем на посадку, напишу!» — заключил телеведущий.

Действительно ли на борту была заложена взрывчатка или звонок оказался чьей-то провокацией, пока неизвестно. В посольстве России в Нью-Дели заявили, что находятся на связи с властями Индии по ситуации.

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