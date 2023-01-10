«Даже мудаком не назвать»: режиссер Снежкин снисходительно высказался о Смольянинове

Фото: Кадр из сериала «Белая гвардия»

Многие коллеги и поклонники актера до сих пребывают в шоке от его поведения. Свое мнение о ситуации решил высказать и режиссер Сергей Снежкин.

Режиссер Сергей Снежкин, который в свое время работал вместе с Артуром Смольяниновым над фильмом «Белая гвардия», попытался снисходительно ответить на недавнее резкое высказывание актера о России. По его словам, знаменитость — лишь жертва происходящего, которая не обращалась к культуре и искусству.

«Он по большому счету не виноват в том, что после распада СССР был вскормлен таким образом — на русофобии и поклонении Западу. Их так воспитали. Целые поколения. Думаете, это частный случай? Их будет еще больше. И мы предупреждали», — отметил Снежкин.

Режиссер Сергей Снежкин попытался оправдать актера. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

При этом режиссер уверен, сам Смольянинов не понимает, что говорит, не осознает. Он четко убежден, что его мнение — правильно и никак иначе.

«Есть страшные жертвы на поле боя, а есть вот такие, как Смольянинов. Его даже мудаком язык не поворачивается назвать. Ему, бедолаге, кажется, что так и надо жить, так и надо думать», — добавил режиссер.

По словам Снежкина, Смольянинов, как и остальные бежавшие из России артисты, все равно вернутся. Но как после этого он будет жить на Родине и работать…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Следственный комитет РФ отреагировал на заявления Артура Смольянинова о Родине.