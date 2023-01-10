Массовое заражение гепатитом А в кафе Челябинска: что происходит внутри

В челябинском кафе после массового заражения гепатитом А меняют все оборудование

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

В заведении проводятся все меры по дезинфекции, но внутрь кафе не пускают.

В Челябинске после посещения одно из восточных кафе 17 человек попали в больницу с гепатитом А. По первоначальным данным Роспотребнадзора, заражение произошло после контакта с продукцией, которую производят частные предприниматели.

Персонал пунктов питания отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А, круг контактных лиц также установлен. В сервисах люди засыпают заведение негативными отзывами, но что же происходит в самой чайхане? Это и решил узнать 5-tv.ru.

Вечером восточное кафе встретило корреспондента закрытыми дверями. Иронично, но на двери красовалась наспех сделанное объявление «Санитарный день». На стук отозвались не сразу, но вскоре дверь открыл мужчина восточной наружности. И первое, что от него услышала девушка — требование убрать камеру.

«Уберите камеру! Камеру уберите! Я строитель, я ничего не знаю!» — повысил голос мужчина и даже начал угрожать тем, что сломает телефон.

Но корреспонденту удалось смягчить агрессивный нрав мужчины и, как оказалось, он знает слишком много для обычного строителя.

«Уважаемая, еще нет фактов. Я что сказал: дополнительно устанавливаем раковину, канализацию. У нас есть просто чистые. Вот мы работаем», — отметил мужчина, показав на табличку про санитарный день.

Он подтвердил, что заведение открылось летом прошлого года, люди не жаловались не качество блюд и никто не попадал в больницу, тем более с гепатитом.

«Девушка, еще ничего не известно. Сейчас скоро адвокат будет, он будет разбираться, а нам что сказали — то и делаем. У нас тоже работа, извините», — закончил разговор строитель.

Из сообщения Роспотребнадзора также следует, что в заведении провели комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе провели заключительную дезинфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовом отравлении в дагестанском кафе.