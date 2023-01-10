Предвестник магнитных бурь: ученые зафиксировали на Солнце сильнейшую вспышку

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Всего в минувший понедельник произошло 15 вспышек разных классов. чем это грозит?

Вечером понедельника, 9 января, ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце. Информация о явлении размещена на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Сильная вспышка класса X1.9 началась в 21:37 по московскому времени. Пик состоялся в 21:50, а завершилась она в 21:57. Согласно данным Лаборатории, это была 15 вспышка за понедельник. Также были 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.

Вспышки на Солнце опасны магнитными бурями на Земле, которые становятся причиной сбоев в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Кроме того, они провоцируют нарушения коротковолновой связи и в работоспособности навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также эти явления могут провоцировать ухудшение состояния у некоторых людей.

К слову, это не первые вспышки на Солнце в 2023 году. 6 января было зафиксировано уже три вспышки класса X. Первая из них случилась около четырех часов ночи по московскому времени. Взрыв на Солнце продолжался около 20 минут.

Специалисты отмечают, что подобная частота активности солнечной поверхности уже является необычным явлением. Если активность Солнца не угаснет в ближайшее время, то жители Земли в полной мере почувствуют последствия вспышек к выходным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая вспышка грозит человечеству в 2023 году.