Отказы стали чаще: Лариса Гузеева откровенно рассказала о сексе в браке

Фото: Родионов Владимир / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Актриса призналась, что больше не стремится всегда удовлетворять супруга.

Лариса Гузеева обрела популярность благодаря эффектной внешности и запоминающимся киноролям. Также в молодости она крутила многочисленные романы. Однако сейчас телезвезда потеряла былой запал, о чем откровенно рассказала в одном из шоу.

Как пишет 7Дней.ru, Лариса Гузеева призналась, что, как и многие женщины, всегда стремилась угодить партнеру в постели или хотя бы сделать вид.

«Давайте, мужчины, мы вам откроем глаза: мы процентов 80 притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление — раз, чтобы вашу самооценку завысить — два», — рассказала 63-летняя артистка.

Гузеева трижды была замужем, при этом больше 20 лет она живет со своим нынешним мужем — ресторатором Игорем Бухаровым. Сейчас, по признанию телеведущей, ее интимная жизнь уже практически сошла на нет. К тому же она все чаще стала отказывать супругу в близости.

«Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, Боже мой. И думаешь: не сегодня. Давай в среду», — поделилась откровениями Лариса Гузеева.

Вместе с тем, артистка подчеркнула, что является сторонницей консервативных взглядов. По ее мнению, далеко не все подробности личной жизни надо приносить огласке. Она надеется, что этот принцип станет популярен среди молодых людей, которые будут более сдержанными и начнут сильнее ценить своих возлюбленных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Дибров внезапно признался в любви Ларисе Гузеевой и рассчитывал жениться на ней.