Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

Дипломат выразил надежду на скорые поставки Киеву «танков, вертолетов и даже самолетов».

Часть оружия, которое Запад поставляет Киеву для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), имеет истекший срок годности. Об этом украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в беседе с Newsweek.

«Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам… В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас почему нет?» — сказал Пристайко.

По его словам, сейчас, когда Киеву пообещали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, появилась надежда, что и другое западное вооружение вскоре начнут передавать ВСУ. Пристайко заявил, что теперь будет намного проще получить «танки, вертолеты и даже самолеты».

На днях стало известно о новом пакете вооружения для киевского режима, который включает в себя 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, а также боеприпасы, запчасти и амуницию. Все это Украине передадут США, Германия и Франция.

В то же время обозреватель Bloomberg Андреас Клут написал, что США запретили Украине применять поставленное оружие для ударов по российской территории. Клут подчеркнул, что приоритетом для США и союзников является избежание прямого конфликта с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о полной зависимости ВСУ от финансовой и военной помощи Запада.