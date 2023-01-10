Россиян в феврале ожидают большие выходные

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Ждать после новогодних праздников осталось совсем немного.

Россияне еще не успели прийти в себя после новогодних праздников, как уже считают дни до следующих длинных выходных. И ждать, кстати, осталось не так уж и долго. Всего полтора месяца.

Так получилось, что в этом году 23 февраля выпадает на четверг. Но отдыхать придется еще в пятницу, субботу и воскресенье. Все потому, что 1 января, которое в этом году выпало на выходной день, перенесли на 24 февраля. Таким образом получилось сразу четыре дня отдыха.