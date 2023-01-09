Праздничная смерть: чем опасны новогодние салюты

Фото, видео: Annette Riedl / ТАСС; 5-tv.ru

Чаще всего инциденты с салютами происходят по неосторожности.

По всей России подсчитывают ущерб от новогодних фейерверков. В первых числах января, как всегда, растет число пожаров из-за неумело запущенного салюта. Неудачливых пироманов, по вине которых горели целые квартиры, теперь ищет полиция. Артем Яковенко собрал самые яркие случаи и узнал, что грозит любителям огненных праздников.

В Нижнем Новгороде праздник стучится в окна. Хозяйка квартиры, в которую летят снаряды, видит салют «в первых рядах». Петарды бьются о стекло, отскакивают и взрываются. К счастью, обошлось без ущерба и пострадавших, так что зачинщикам яркого представления ничего не грозит.

В отличие от новосибирских любителей фейерверков. Там одна из петард залетела на балкон, где начался пожар. Жителей дома эвакуируют спасатели. А виновник, видимо осознав, что устроенное им шоу не оценят, успевает скрыться.

Последствия новогодней ночи показывает владелица квартиры. Балкон и все, что было внутри, полностью выгорело.

«Видно отчетливо, что целенаправленно стреляли по дому. То есть не только моя квартира пострадала, балкон. Балкон на шестом этаже соседей, и огонь перешел к другим соседям», — поделилась девушка.

Хозяйка считает, что дом обстреляли специально. Зачинщика уже ищет полиция.

«Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Статья предусматривает до 1 года лишения свободы. Если во время пожара, не дай Бог, кто-то погиб, то в этом случае также есть основания для привлечения к уголовной ответственности — до 7 лет лишения свободы», — прокомментировал юрист Тимур Матвеев.

Но, как правило, большинство таких случаев происходит по халатности, а не из-за хулиганства. В погоне за впечатлениями от красочных салютов люди игнорируют правила безопасности.

Так, например, жители Тюмени неправильно установили фейерверки и обстреляли сами себя.

В Санкт-Петербурге местный житель поджег фитиль пусковой установки прямо в руках и чудом не сгорел заживо. В какой-то момент на опубликованных кадрах он исчезает за искрами салюта.

Химический ожог герою видео гарантирован, считают эксперты. По их словам, это грубое нарушение правил безопасности. А пострадавшему сильно повезло. Чаще всего такие выходки заканчиваются в реанимации.

«Вот, как говорят, не используйте кисейных костюмов, пушистых. Снегурочка с бенгальским огнем. Все, воспламенился ее костюм. Ожогов больше половины поверхности тела, а это значит, что практически невозможно спасти человека. Потому что сепсис. Ожоги — очень коварная штука», — прокомментировал кандидат химических наук Василий Колесов.

В первые числа нового года к медикам поступает тысячи обращений от пострадавших с ожогами и тяжелыми травмами. Чтобы на праздники не остаться на больничной койке, хватит простого соблюдения инструкций. Самое главное помнить: необязательно рисковать, чтобы весело провести время.