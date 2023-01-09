Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Супруга Андрея Кончаловского редко отвечала на появляющиеся сплетни, но в этот раз ее терпение лопнуло.

В сети распространили информацию, что заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая якобы скончалась за рубежом и была похоронена в Париже. Актриса в несвойственной для себя манере поспешила ответить на эти заявления в своем микроблоге.

Как пишет Starhit.ru, Высоцкая назвала авторов сплетен «восхитительно гадкими людьми».

«Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких „журналистов“, или кто они там. Мне абсолютно все равно, что про меня пишут или думают, мне есть чем заняться. Но от таких новостей плохо близким людям, которых подобные сообщения ранят», — поделилась с подписчиками Юлия Высоцкая.

Также 49-летняя артистка поблагодарила всех поклонников за переживания и заверила, что и она, и ее супруг Андрей Кончаловский чувствуют себя хорошо. В качестве доказательства Высоцкая опубликовала свежее селфи с мужем.

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