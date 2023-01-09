Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет

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Ученый приложил руку не только к созданию легендарных крылатых ракет, но к и более 20 другим изобретениям.

Павла Камнева, разработавшего ракеты «Калибр», не стало 9 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании «Алмаз-Антей», где изобретатель занимал должность научного руководителя.

Ученого называли «одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса». В числе его заслуг – создание семейства ракет большой дальности, которыми оснащены российские корабли и подводные лодки.

Также Павел Камнев участвовал в разработке других ракетных комплексов и руководил процессами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения. Его разработки использовали для Сухопутных войск, Военно-морского Флота, Военно-воздушных сил, систем противоракетной и противовоздушной обороны и экспортных образцов вооружений.

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