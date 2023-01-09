СК проверит причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Скандальный певец неоднократно выступал против СВО, а на днях публично поддержал украинских националистов. Почему звезды позволяют себе такие вольности за границей?

Следственный комитет проверит причастность певца Валерия Меладзе к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). С соответствующей просьбой к руководителю ведомства Александру Бастрыкину обратился медиаменеджер и общественный деятель Антон Коробков-Землянский.

«Учитывая явно антироссийские взгляды артиста (Валерия Меладзе — Прим. ред.), прошу вас проверить, не идут ли заработанные им средства на финансирование украинской армии», — говорится в тексте обращения, копия которого появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Коробков-Землянский в своем заявлении напоминает, что скандальный певец неоднократно в интервью и в соцсетях выступал с осуждением специальной военной операции (СВО), а на концерте в Дубае публично произнес известное приветствие украинских националистов «Героям слава».

Также общественник обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обратить внимание на то, что Меладзе при всей его подчеркнуто антироссийской позиции является членом Общественной палаты городского округа Красногорск. Коробков-Землянский просит Воробьева разобраться в этой ситуации и взять ее под персональный контроль.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru общественный деятель заявил, что не удивлен поведению части российских знаменитостей в нынешней ситуации, так как хорошо знаком с «закулисной кухней» отечественного шоу-бизнеса.

«Многие из них активно приторговывали своей политической позицией. Время от времени изображали легкую „оппозиционность“, критиковали власть по каким-то незначительным поводам, но, когда наступал сезон выборов, „звезды“ за весьма солидное вознаграждение начинали поддерживать тех или иных кандидатов на разные политические посты», — пояснил Коробков-Землянский.

В частности, он напомнил, как бежавшая из России певица Алла Пугачева в свое время агитировала за политическую партию бизнесмена Михаила Прохорова, а телеведущая и светская львица Ксения Собчак и вовсе сама баллотировалась в президенты страны.

Некоторые из популярных артистов российского шоу-бизнеса с началом СВО искренне и открыто поддержали украинский режим, добавил медиаменеджер. В пример он привел певца Макса Барских, который обещал пойти служить в ВСУ, после чего укатил в США, а также Светлану Лободу, которая «почему-то продолжает петь по-русски».

Были и те, кто очень боялся попасть под американские санкции, будучи владельцами «домиков» в Майами и виллами на Гавайях. Очевидно, патриотами какой страны они являются, подчеркнул Коробков-Землянский.

«Ну и основная категория — все те же люди с гибкой совестью, которые планировали поиграть в „оппозиционность“, а потом подороже продать свой внезапный „патриотизм“. Но они не учли, что это переломный момент в истории страны, и без всякого давления власти и цензуры само общество отказалось принимать предателей», — отметил общественник.

Тем, кто спешно уехал за границу, сейчас не остается ничего другого, кроме как «зарабатывать» рабочую визу, вид на жительство или гражданство русофобией, продолжил Коробков-Землянский. Именно этим путем, по его мнению, сейчас идут Чулпан Хаматова и Максим Галкин, а также примкнувший к ним Артур Смольянинов.

Однако, заключает общественный деятель, судьба «отъехавших» уже мало интересна, так как они вычеркнули себя из российской культуры и из российского общества навсегда. А вот к деятельности тех, кто подобно Меладзе исповедует русофобию, но продолжает зарабатывать на российских гражданах, необходимо присмотреться внимательнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов предрек Валерию Меладзе окончание карьеры в России.