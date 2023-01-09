Смена сезонов: Красноярский край встретил январь небывалой грозой

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Местные жители было приняли гром за салюты, но яркие молнии в небе все расставили по своим местам.

В Сибири погода, похоже, заблудилась во времени, перепутав январь с маем. Пока повсюду лютуют морозы, Красноярский край встречает первые дни Нового года небывалой грозой. Сопровождалась вся эта аномалия проливным дождем вперемешку со снегом. Жители одного из районов вначале, видимо, приняли раскаты грома за салют. Но когда в небе появились молнии, все сомнения сразу же отпали.

Уже к вечеру январь вспомнил о том, что он все-таки зима и переключился на мороз. В некоторых районах края ожидается до минус 50-ти. Впрочем, сейчас во власти аномальных холодов почти вся страна. В Оймяконе до минус 60-ти, в Уфе рекордные минус 39-ть. В Татарстане из-за холодов на два дня продлили школьные каникулы. Скованы холодом Оренбуржье, Удмуртия, Нижегородская и Ярославская области. А в Мурманске ветер разогнался с такой силой, что обрушил городскую елку прямо на прохожих, им понадобилась помощь врачей. А вот из Москвы холода начнут отступать завтра. В Петербурге уже утром резко потеплеет, начнутся метели. А в среду и вовсе придет оттепель.