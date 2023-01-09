Путин и Кравцов обсудили строительство школ и поддержку новых территорий

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Министр просвещения доложил главе государства о разработке комплексной программы развития системы образования.

О масштабном строительстве и капитальном ремонте школ сегодня говорили в Кремле. В России за последние годы открыли более 700-сот учебных заведений. Таких высоких темпов нет нигде в мире. Об этом президенту рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Отдельной темой обсуждения стала поддержка новых российских регионов.

«Мы провели необходимую работу, чтобы 1 сентября 1337 школ открылись. Оснастили компьютерным оборудованием, учебниками. Порядка 30 тысяч детей отдохнули в наших детских лагерях. Сегодня готовим с главами регионов комплексную программу развития системы образования, чтобы довести до стандартов Российской Федерации», — отчитался перед главой государства министр.

Сергей Кравцов рассказал Владимиру Путину, что недавно прошел конкурс «Что значит быть с Россией?». Сборник с детскими стихотворениями, рисунками и сочинениями на эту тему министр передал президенту.