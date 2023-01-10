Кролик в мешке: россиян на Новый год задарили ненужными вещами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ariane Lohmar; 5-tv.ru

Неудачные подарки можно продать, обменять или передарить тому, кому эта вещь будет действительно нужна.

Терпеть плохие подарки россияне больше не намерены. Праздники закончились, и сайты купли-продажи в интернете сейчас просто переполнены объявлениями, где пытаются пристроить ненужные вещи. Чаще всего — кроликов: их дарили как символ Нового года. Но вот предлагают попугая, которого никто не просил у Деда Мороза. А вот продают телефон с пометкой «человек не заслужил его». А еще есть комиссионные магазины и даже ярмарка обмена подарками. Марина Кравцова разбиралась, куда уходит праздник.

Подарок друга — сумку известного бренда с шестизначным ценником — Ирина решила пристроить в добрые и платежеспособные руки другой более смелой модницы.

«Атласные ткани… Я не представляю, куда могу ее носить. У меня нет ничего в гардеробе, с чем бы я могла это комбинировать», — объясняет Ирина Бродская.

В комиссионные магазины потянулась вереница клиентов, недовольных новогодними подарками: ассортимент — от парфюмерии до мехов. За вещь с этикетками можно выручить порядка 50% или даже 70% от первоначальной стоимости.

«К сожалению, довольно много реплик, довольно много подделок. Тем более, если мы говорим о вещах, которые дарят — там это лотерея», — делится совладелец шоурума Елена Старцева.

Избавляются от ненужных подарков и через интернет-площадки. Денис продает буквально раритетный сюрприз. Как из фильма «Матрица» с выдвижным флипом — такой телефон у молодого человека был в 9 классе.

«Я был очень доволен, очень счастлив, главное это была неожиданность. Открывал, закрывал, подзарядил и, конечно, же ностальгировал», — делится мужчина.

Но пользоваться — неудобно, и поэтому Денис надеется передать его такому же любителю ностальгии.

По данным интернет-опроса, новогодние подарки разочаровали примерно 15% россиян. Угодить мужчинам сложнее, среди них недовольных в полтора раза больше.

В рейтинге самых неудачных подарков на третьем месте — носки, серебро — у популярной косметики и парфюмерии, лидер антисписка — открытки и сувениры.

В Волгограде решили такими подарками меняться: устроили ярмарку — приносили свои ненужные, взамен забирали чужие.

«Были украшения, вещи для дома, интерьера, игрушки, очень много игрушек, приносили много посуды, каких-то декоративных вещей, бисера, бижутерию, украшения», — рассказал руководитель проекта «Экология — современное искусство» Иван Говорухин.

Гору накопленных годами керамических безделушек можно приспособить под бытовые нужды, уверена Евгения. Сдобренный эфирными маслами фетр раскладывает по вазочкам и статуэткам.

«Любая игрушка, даже подаренная Вам бизнес-партнером. Вы можете совершенно спокойно взять эфирное масло лаванды или елово-сосновое. Капаете каплю на игрушку, отдаете ее ребенку, ребенок ее обнимает, засыпает. И символ года вам в помощь», — рассказала Евгения Чумаченко.

Правда, под елками в 2023 году оказались не только плюшевые символы. Кто-то сейчас ломает голову над тем, что делать с живыми ненужными подарками. В этом антикафе и по совместительству приюте для кроликов телефон обрывают желающие избавиться от символа года, который просто так на полку не поставишь.

«Чаще всего это неожиданный подарок. Люди не планировали животное. Это сложное животное в уходе, и для него нужны определенные условия для проживания в квартире», — поделилась управляющая антикафе Лолита Сахарова.

Впереди — череда праздников — как не ошибиться с подарком?

«Сегодня очень много людей, которые что-то коллекционируют. Стоит поинтересоваться, что является ценностью для человека. Для кого-то будет жидкость-незамерзайка самая ценная, это будет лучше, чем подарить ему кусок торта», — отметила психолог Ирина Смолярчук.

Точно не стоит дарить все, что может вызвать суеверия: часы, ножи, зеркала, предметы гардероба, вещи громоздкие и сильно пахнущие, а также алкоголь, косметику и парфюмерию — такие правила диктуют эксперты по этикету.