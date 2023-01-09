Камеры на дорогах начнут штрафовать за выброс мусора из автомобиля

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Поправки в административный кодекс вступают в силу на днях.

Фото- и видеокамеры начнут автоматически штрафовать владельцев машин, из которых выбрасывают мусор, а за повторное нарушение можно будет лишиться транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

«В случае, если правонарушения зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, то норма КоАП, предусматривающая, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, — не применяется. <…> В случае, если лицо повторно привлекается к административной ответственности за выгрузку или сброс отходов вне положенных мест с использованием транспортных средств, то помимо административного штрафа будут конфискованы такие транспортные средства», — отметил Буцаев.

Он уточнил, что соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступают в силу с 11 января.

Буцаев напомнил, что ответственность за выброс мусора в неположенных местах уже предусмотрена статьей 8.2 КоАП. Согласно ей, полагается штраф за нарушение требований при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации и обезвреживании отходов. К ответственности привлекает Росприроднадзор.

В декабре глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что водителей в 2023 году начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам. Кроме того, планируется увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также запуск в ряде регионов пилотного проекта использования б\у запчастей по полису обязательного страхования.

Также стало известно, что в Госдуме решили бороться с шумными авто на дорогах и внесли на рассмотрение соответствующий законопроект. Предполагается, что за рев мотора и громкую музыку из салона будут штрафовать — от пяти до 30 тысяч рублей. Размер санкций будет зависеть от категории транспорта и мощности двигателя. При этом, по задумке законодателей, штрафовать шумных водителей должны опять же камеры фиксации скорости, которые смогут определять уровень шума двигателя проезжающего мимо автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят штрафовать водителей за покрышки не по сезону.