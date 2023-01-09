Искореженные пальцы и жилистые стопы: почему полезно снимать туфли за столом

Фото: www.globallookpress.com / Alex Hinds

Оголять стопы в публичном месте кажется сомнительной затеей, но уставшая от каблуков участница модных показов раскрыла, как провернуть этот бьюти-трюк.

В модельной индустрии основным инструментом работы становится тело, а оно, соответственно, должно быть красивым и здоровым. Девушкам на съемках и показах приходится мучить себя высокими каблуками, а ведь это вредно и даже опасно для здоровья ног. Модель Юлия Васильева поделилась с сайтом Газета.ру неочевидными советами по спасению красоты своих двоих.

«Еще в детстве в подборке фото на страницах глянца, я заметила, насколько искореженные пальцы ног и жилистый свод стопы у многих знаменитостей», — рассказала блогер.

Васильева отметила, что приняла тогда решение беречь ноги смолоду. Чтобы не позволить фешн-сфере испортить ее здоровье, она придерживалась несложных правил: носила собой сменную обувь и специальные салфетки, которые использовала при посещении ресторанов.

«На съемки всегда беру с собой удобные махровые тапочки и принципиально не надеваю туфли, если не фотографируюсь в полный рост. И по этой же причине всегда, когда иду в ресторан, беру с собой специальную салфетку для ног и снимаю туфли за столом», — раскрыла секрет модель.

В материале приводятся примеры и других ритуалов красоты. Например, по утрам модели стоят на коврике с шипами. Он используется для рефлексотерапии и приводит в тонус весь организм, активизируя работу метаболизма.

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