Политик из США Барака заявил, что Путин продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского

Фото: Zuma / TASS

Весь мир, кроме Запада, уже видит киевский режим и его главарей такими, какие они есть.

Президент РФ Владимир Путин указом о перемирии в Рождество в зоне спецоперации показал истинное лицо представителей киевского режима. Об этом заявил американский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

Он обратил внимание, что американский Институт изучения войны назвал указ Путина о прекращении огня попыткой подрыва международной репутации Украины.

«Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть», — написал Барака в Twitter.

Минобороны РФ по поручению Владимира Путина объявило режим прекращения огня в зоне СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Решение о перемирии было принято после обращения Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал дать возможность православным христианам по обе стороны линии огня посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество Христово.

Однако власти Украины и лично президент Владимир Зеленский отвергли инициативу России. Они заявили, что российская сторона использует перемирие как «передышку» перед новым наступлением. После этих заявлений украинские войска продолжили обстрел Донбасса.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru рассказал, «чем» показал себя Зеленский, отказавшись от рождественского перемирия.