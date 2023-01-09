«Гори эта Европа синим пламенем»: Довлатова отреагировала на санкции Зеленского

Попавшая под санкции Зеленского Довлатова: Наверное, я угроза для Киева, так как люблю свою страну

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Радиоведущая призналась, что попадание в санкционный список доказывает, что она все делает правильно.

Популярная российская ведущая и актриса Алла Довлатова оказалась в числе 119 деятелей культуры, против которых были введены санкции со стороны украинской власти. Однако появившиеся ограничения не расстроили ведущую. Об этом она рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам Аллы Довлатовой, попадание в новый список лиц, якобы несущих угрозу безопасности Украины, оказалось для нее не новостью. Впервые она узнала о санкциях еще в 2022 году, когда приняла приглашение поучаствовать в одном мероприятии в Европе. При этом Алла Довлатова подчеркнула, что с 2014 года не была за границей вместе с супругом-полицейским, поэтому ей пришлось заново получать загранпаспорт. Однако с получением визы возникли проблемы, поскольку прибалтийские страны также включили ее и других российских звезд в свой санкционный список.

«Но, собственно, я и не плачу. У меня дети, например, не являются угрозой, но отказываются: сказали, что и паспорта делать не будем, и визы нам не нужны, и вообще, гори эта Европа синим пламенем», — сказала Алла Довлатова.

По мнению радиоведущей, введение ограничений связано с тем, что власти Украины и некоторых европейских стран действительно видят угрозу в российских деятелях культуры. Возможно, они не исключают, что звезды отечественного шоу-бизнеса и другие артисты устроят митинг для своих соотечественников.

«Поэтому может действительно я являюсь угрозой, потому что я люблю свою страну, и я за Россию. Бог его знает, может это действительно имеет под собой почву. Другой вопрос: я не сумасшедшая, я бы не пошла на митинги в Прибалтике или в Финляндии, или во Франции, потому что прекрасно понимаю, что посадят в тюрьму, и будешь сидеть там десятки лет», — пояснила Довлатова.

При этом популярная радиоведущая подчеркнула, что попадание в санкционный список и введение ограничений стало доказательством того, что она выбрала верный путь.

«Мне даже без этого списка понятно, что я все делаю правильно. А по-другому нельзя, а по-другому — ты предатель, а по-другому — ты трус, ну и другие слова употреблять не хочу», — подытожила Алла Довлатова.

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