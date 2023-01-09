Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери

Разбивший сердце Бузовой сыровар Денис Лебедев стал отцом во второй раз

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Мужчина стал победителем телепроекта «Замуж за Бузову», но спустя время яркие отношения с певицей закончились громким скандалом.

Ольга Бузова по-прежнему пытается найти надежного мужчину для создания семьи, пока ее бывшие возлюбленные уже обретают счастье и заводят детей. Так и случилось с Денисом Лебедевым. О том, как сложилась жизнь сыровара из Суздаля после разрыва с теледивой, пишет Starhit.ru.

Предприниматель покорил сердце Бузовой, но так и не смог построить с ней отношения. Теледива уличила победителя шоу в обмане и игре на ее чувствах.

Сыровар Денис Лебедев с женой Екатериной. Фото: Instagram* / lebedevdenis.ru

После расставания у Ольги Бузовой были другие романы, которые также закончились болезненными разрывами. В это же время личная жизнь Дениса Лебедева сложилась более успешно. В марте 2021 года мужчина женился на нотариусе Екатерине Пановой, а уже летом сообщил о том, что в их семье ожидается пополнение.

В итоге бывший возлюбленный Ольги Бузовой стал отцом в самом начале 2023 года. Его супруга опубликовала видео с новорожденной девочкой 9 января. При этом для Дениса Лебедева это уже второй ребенок. Сейчас он помогает своей бывшей девушке с воспитанием сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова в очередной раз уколола Давида Манукяна, с которым так и не смогла сохранить отношения. Девушка напомнила несостоявшемуся жениху о его предательстве.

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