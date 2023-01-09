Станислав Садальский вслед за Татьяной Кравченко едва не сорвал спектакль
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Популярный актер пропал незадолго до начала представления.
Актер Стас Садальский оказался в центре скандала. Еще пару дней назад он разнес свою коллегу Татьяну Кавченко, которая не явилась на спектакль, и заявил, что прекратил с ней общаться. Однако утром 9 января стало известно, что сам артист наступил на те же грабли.
Садальский должен был участвовать в постановке «Гвоздь программы» в Калуге, но проигнорировал спектакль. Как пишет Teleprogramma.pro, пропавшему артисту срочно пришлось искать замену. В итоге роль Садальского сыграл Александр Панкратов-Черный.
Что послужило причиной для такого поведения шоумена, остается загадкой. При этом ситуацию уже обсуждают в социальных сетях, где некоторые пользователи подозревают Садальского в злоупотреблении алкоголем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему театр «Ленком» пригрозил Садальскому судебным разбирательством.