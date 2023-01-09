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Европа не намерена делать восточную часть континента полем боя НАТО против России, поэтому планы Зеленского могут сложиться как карточный домик.

Глава Украины Владимир Зеленский планомерно теряет власть над страной. Также портятся отношения президента с военными силами Незалежной. Об этом японский политолог Акихиро Матоба написал в статье для сайта Yahoo News Japan.

Автор посчитал ярким примером визит Зеленского в Вашингтон в 2022 году. В результате поездки Киев получил новый пакет военной помощи от США, однако украинский лидер не смог выпросить еще больше оружия. Попытки оказались бесполезными и Зеленский вернулся в домой почти с пустыми руками, так как армия страны редеет, и военных для использования техники становится все меньше.

«Войны не выигрывают оружием. Вооружение бесполезно, если нет военных, которые могут его использовать», — резюмировал Матоба.

В материале отмечается, что Европа не хочет делать восточную часть континента полем боя НАТО против России, поэтому осторожничает вопреки ожиданиям киевского ежима. Автор статьи считает, что Украина не вернет потерянные территории. Матоба не отрицает возможность полного уничтожения страны.

«Сейчас самое первостепенное в украинском конфликте — достижение соглашения о прекращении огня», — поделился мнением с читателями автор.

Ранее 5-tv.ru писал, что судьба Украины оказалась под вопросом из-за выборов в США в 2024 году.