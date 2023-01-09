Пассажир чуть не выпал из самолета Ан-26 в Мадане после открытия двери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Открывшаяся дверь в небе сильно испугала всех находящихся на борту воздушного судна.

У пассажирского самолета Ан-26 была техническая неисправность — негерметизация кабины. Об этом 5-tv.ru сообщила Авиакомпания «ИрАэро». Известно, что пилот вернулся на аэродром вылета и благополучно сел в 08:21 по московскому времени.

Речь идет об инциденте во время полета рейса из Магана в Магадан. Пассажиры сообщили, что в полете у самолета отвалилась дверь, у некоторых людей «сорвало шапки». Это сильно испугало присутствующих, однако в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщил 5-tv.ru пассажир Сергей Лидрик, людей посадили в аэропорт, недалеко от Якутска. Тех, кому было некуда идти — поселили в гостиницу. Гражданам обещали возобновить полет после восстановления борта.

«Мы летели в общем-то спокойно. Я второй раз летаю на Ан-26, все как должно быть: взлет, набор высоты. Минут через десять после того, как мы взлетели, как километра два набрали — резкий хлопок. Я в капюшоне сидел, в самолете холодно, когда взлетаешь. С меня капюшон сдуло, а рядом сидели люди, в самолете было человек 25, с людей шапки посдувало», — рассказал очевидец.

В том числе Сергей сообщил еще об одном пассажире, которому повезло меньше всех. Мужчина решил отстегнуть ремни безопасности и в момент случившегося — чуть не оказался на улице. Пока у других людей слетали шапки, гражданин сам рисковал последовать их примеру.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись переговоров с пилотами застрявшего в сугробе самолета.