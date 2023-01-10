«Это зависть»: на Садальского подадут в суд за обвинение Кравченко в алкоголизме

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Садальский заявил, что Кравченко сорвала недавний спектакль в Питере, потому что была пьяна.

Разгоревшийся скандал между коллегами Татьяной Кравченко и Станиславом Садальским продолжается. Теперь к истории подключился директор театра «Ленком», в котором Кравченко работает много лет. Подробно об этом пишет Starhit.

Марк Варшавер заступился за подругу после громких заявлений Садальского. Дело в том, что Татьяна Кравченко пропала и чуть не сорвала спектакль с Садальским, и тот так обозлился на нее, что пошел с жалобой прямиком к директору «Ленкома».

Садальский намекнул Варшаверу, что в театре пора менять руководство, раз оно допускает выход на сцену актрис «под градусом».

«В театре никогда ни я, ни мои коллеги не наблюдали, что Татьяна Эдуардовна дружит с зелеными змием. Садальский погорячился. Почему он такие оскорбления допускает в адрес великой актрисы? Зависть! Он же сам ничего не играет. В антрепризку его приглашают иногда. И то просто потому, что больше некому играть, вероятно», — колко ответил Марк Варшавер.

Он также отметил, что Кравченко — великая характерная актриса, которая до сих одна из самых востребованных в России. А с Садальским после его обвинений будет разбираться суд, пообещал директор «Ленкома».

«Мы будем подавать на него в суд за ряд оскорблений, которые он нанес не только Кравченко, но и директору театра как физическому лицу, то есть мне. Вы, наверное, не читали, какие гадости он про меня пишет? Например, о том, у меня имеется второе гражданство. А я настолько люблю Россию и особенно Москву! Считаю, что Москва — главный и выдающийся город мира. Дальше еще какие-то гадости он несет. Например, что я хотел выгнать Захарову Александру Марковну из театра. Он много натворил чего. Непросто будет ему уйти от ответственности, этому артистишке. Будет суд», — подытожил Варшавер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Станислав Садальский прекратил работу с Татьяной Кравченко после ее пропажи. Внезапное исчезновение актрисы привело его в бешенство.