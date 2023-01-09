Ан-2 с пассажирами рухнул в НАО из-за обледенения

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Предварительно, есть жертвы.

Ан-2 с пассажирами рухнул в Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно, двое человек погибли. Данные уточняются.

По данным МЧС, на борту находились десять пассажиров и два члена экипажа. Жесткая посадка произошла в райне поселка Каратайка. На место ЧП выдвинулись спасатели на снегоходах, а также на вертолете.