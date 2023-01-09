Макрон рассказал о «парадоксе» Путина

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Французский лидер поделился впечатлением от личных встреч с главой российского государства.

Лидер Франции Эммануэль Макрон считает президента России Владимира Путина «не неприятным человек». Об этом пишет The Telegraph.

«Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Вот в чем парадокс», — цитирует газета Макрона.

В начале декабря Макрон в интервью заявил, что поддерживает регулярные прямые контакты с Путиным, потому что «изоляция — это худшее, особенно для такого сильного лидера», как российский президент.

В свою очередь Путин в октябре заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном. До этого в МИД РФ сообщили, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Как оказалось, один из телефонных разговоров Путина и Макрона записывала «журналистская камера» в Париже, после чего кадры беседы были показаны в документальном фильме.

Кроме того, в Кремле ранее сообщили, что Путин не планирует поздравлять по телефону Макрона, которому 21 декабря исполнилось 45 лет. Позднее было объявлено, что российский лидер пока вообще не планирует общаться по телефону со своим французским коллегой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга французского лидера Брижит Макрон потребовала, чтобы у восстановленного после пожара легендарного собора Парижской Богоматери появился новый шпиль в форме «фаллоса с золотыми шарами».