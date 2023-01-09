«Наша страна очищается»: Манучаров предложил не пускать Смольянинова в Россию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Коллеги звезды «9 роты» ополчились против него после негативных высказываний о родной стране.

После заявлений актера Артура Смольянинова о готовности стрелять в русских солдат в его сторону полилась волна хейта и осуждений со стороны коллег. Не остался равнодушен к скандалу и Вячеслав Манучаров. Он предложил запретить предателю въезд в Россию и дать стране окончательно очиститься.

«Процесс этот неприятный, как диарея, но необходимый с точки зрения здоровья. <…> И этому можно только радоваться. А чтобы избежать повторного отравления такими, как Смольянинов, было бы правильным, как мне кажется, подумать о лишении гражданства и запрете въезда в страну», — рассуждает актер.

Помимо желания «стрелять по русским», Смольянинов сказал, что не пожалеет о России, если она покроется радиоактивным пеплом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Громкие заявления Смольянинова вызвали бурю критики со стороны российских знаменитостей. Сослан Фидаров призвал артиста перестать врать публике, телеведущий Михаил Шахназаров назвал его лицемером, а Алла Довлатова и вовсе не смогла подобрать приличных слов, комментируя ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин назвал желающего уничтожить Россию Смольянинова нездоровым человеком.