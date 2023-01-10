Чем болеет оставшаяся без волос Екатерина Варнава?

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

В последнее время звезде пришлось пережить серьезные потрясения — развод с мужем и увольнение. Неужели теперь ее настиг страшный недуг?

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава на новогодних праздниках кардинально сменила имидж. Она предстала перед подписчиками с очень короткой стрижкой, что не свойственно для женственного образа знаменитости.

Поклонники предположили, что это всего лишь парик, но уже начали строить домыслы и теории по поводу внезапного «облысения» звезды. К тому же, как сообщает «Экспресс газета», Варнава поделилась свежими снимками, на которых видно, что волосы все-таки настоящие. И все еще катастрофически короткие.

Дело в том, что в последнее время Варнава пережила серьезные потрясения в жизни. Сначала она развелась с режиссером Александром Молочниковым, затем лишилась работы в театре. Знаменитость переживает не лучший период в психоэмоциональном плане.

«Катя Варнава весь декабрь ходила в парике. Так что, очевидно, новый образ — это то, что успело отрасти за месяц-полтора после стрижки наголо. Интересно, это для роли или болеет?» — такое сообщение появилось в Telegram-канале «Героиня Татлера».

На фоне личных проблем знаменитость стремительно похудела и стала выглядеть болезненно. Сама Варнава пока не комментировала появившиеся слухи.

Внимание подписчиков привлекло также другое видео, опубликованное теледивой ранее в своем личном блоге. Там Варнава танцует на вечеринке.

«Последняя нервная клетка», — так подписана публикация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Молочников после развода засыпал Варнаву комплиментами.