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Москва готова общаться с Киевом по поводу урегулирования конфликта, но после выполнения ее законных требований.

Заявления украинской стороны о том, что ей предлагают якобы «корейский сценарий» урегулирования конфликта абсолютно ложные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Это очередная утка. Никто об этом не говорил», — ответил он о вопрос о контакте Украины с европейскими чиновниками по поводу вероятной формулы мирных переговоров с РФ.

К слову, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев обсуждает «корейский сценарий» урегулирования украинского кризиса. При этом российская сторона регулярно отмечает, что готова к диалогу с украинскими властями, однако все интересы Москвы должны быть учтены. Об этом сообщал как Песков, так и сам глава государства Владимир Путин.

В том числе глава МИД РФ Сергей Лавров высказывал такую же точку зрения. По его словам, Россия готова к диалогу о прекращении конфликта на Украине при поступлении серьезного предложения от Киева и выполнении законных требований Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на самом деле украинцы думают о спецоперации и власти.