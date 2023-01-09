В Кремле прокомментировали инициативу Путина о денонсации антикоррупционной конвенции

В Кремле заявили, что денонсация Конвенции СЕ не повлияет на борьбу с коррупцией в РФ

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Искоренить проблему взяточничества не удалось нигде в мире, отметил Дмитрий Песков.

Предложение президента РФ Владимира Путина о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не подорвет борьбу со взяточничеством в России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. У нас весьма и весьма жесткое законодательство <…> Нельзя сказать, что ее удалось искоренить — эту проблему не удалось искоренить нигде в мире. Это не компанейщина, а это последовательная деятельность, и эта работа будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков добавил, что Россия продолжит взаимодействовать в сфере борьбы с коррупцией с дружественными странами.

«Что касается дружественных стран, взаимодействие продолжается, никакого негативного влияния здесь не будет. А что касается прежнего взаимодействия с недружественными нам странами, то уже достаточно продолжительное время этого взаимодействия нет и пока не предвидится, поэтому никоим образом не скажется», — отметил представитель Кремля.

При этом он допустил, что денонсация антикоррупционной конвенции может осложнить взаимную выдачу подозреваемых и обвиняемых в коррупционных преступлениях.

«Определенные сложности могут возникнуть, вы знаете, что это связано с общей линией, был выход из Совета Европы», — отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке говорится, что для России неприемлемо не иметь права голоса при обсуждении докладов в Группе государств против коррупции.