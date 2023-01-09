Психолог Перминова: после новогодних праздников не стоит браться за сложные задачи по работе

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Зимние каникулы отбивают желание возвращаться на работу, однако сделать это придется.

После встречи Нового года и Рождества россияне традиционно расслабились и отвыкли от походов на работу. Несмотря на нежелание возвращаться на рабочее место, сделать придется. Психолог Елена Перминова рассказала URA.RU, как сделать это с минимальными потерями для ментального и физического здоровья.

По словам эксперта, нырять с головой в сложные задачи может быть опасно, поэтому начинать надо постепенно. Ведь организм за праздничную неделю успел потерять тонус и расслабиться.

«Вливаться в работу нужно плавно, с несильно важных дел, которые легко дадутся. Девять дней отдыха — большой срок, плюс большинство людей отдыхали интенсивно, то есть застолья, праздники, физические нагрузки. За эту неделю мы сильно переключились с рабочего режима», — добавила специалист.

Психолог предупредила, что после затяжного отдыха у человека может развиться синдром «постотпускной депрессии». Проблемы могут возникнуть, с большей вероятность, у тех, кто уезжал в теплые края. Контраст картинок может сильно сказаться на настроении.

В материале агентства отмечается, что справиться самостоятельно с резким переходом от отдыха к работе можно. Скрасят трудный период маленькие победы.

«Сегодня немножко поработали, завтра чуть больше добавили, и послезавтра еще чуть больше. Тогда человек избегает большой нагрузки», — объяснила эксперт.

В заключение психолог подчеркнула, что иногда род деятельности требует полного включения в работу с первой минуты. Разбавить сложный график помогут веселые вечера. Проводите свободное время так, будто вы в отпуске: встретьтесь с друзьями, сходите в ресторан, посмотрите фильм. Тогда переносить переходное время будет проще.

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