Сломался самолет и сгорела кожа: как Волочкова отдыхает на Мальдивах

Анастасия Волочкова пострадала во время отпуска на Мальдивах

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Балерина улетела в отпуск, однако уже в первые дни столкнулась с несколькими неприятностями.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова бесконечно влюблена в русскую баню, шпагаты и Мальдивские острова. Именно туда балерина постоянно летает отдыхать.

Однако на своей странице в Instagram* она рассказала, что за первые дни отпуска успела пострадать несколько раз.

Во-первых, вышел из строя гидросамолет, на котором Волочкова планировала долететь от столицы Мале до острова. Он сломался прямо перед тем, как балерина села в него.

«Люди, прикиньте. Гидросамолет, на котором я должна была лететь сейчас, сломался. У меня без приключений что-нибудь может быть или нет?!» — написала знаменитость в своем блоге.

После случившегося гидросамолет пришлось заменить. Помимо проблем с воздушным судном, Волочкову ждала неприятность в виде ожогов. Ее тело полностью обгорело под палящим солнцем, не спасли даже солнщезащитные средства.

«Обгорела я немного. Ну как так получилось? Дорвалась до солнца, называется. Пыталась скрыть эти пятна», — написала Волочкова.

Несмотря на сообщения о скорой свадьбе, на Мальдивы Волочкова отправилась, по слухам, без своего спутника. В гордом одиночестве она наслаждается роскошным отдыхом в вилле, арендованной за четыре тысячи долларов в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поездка на Мальдивы стала для Волочковой ежегодной традицией.

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