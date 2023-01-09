Названа «наследственная болезнь» актерской династии Янковских

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Многие представители знаменитого семейства связали жизнь с искусством. Закономерность это или рок судьбы?

Интересно, задумывались ли Марина и Иван Янковские, что от их союза начнется история целой актерской династии? Марина подарила мужу троих сыновей: Ростислава, Николая и Олега. Они повзрослели и посвятили жизнь искусству, а после любовь к творчеству подхватили их дети. И даже внуки. Сайт aif.ru проследил, как сложилась судьба представителей знаменитого клана, и как их наследственный талант передавался из поколения в поколение.

Ростислав был первенцем в семье. Он же первым смог добиться успехов в актерской карьере, которую начал в Ленинабаде. В 1957 году он вместе с семьей уехал в Минск, где провел всю оставшуюся жизнь. Артист играл на сцене драмтеатра, снимался в фильмах. Сын Ростислава Игорь перенял у отца актерскую предрасположенность. Он играл в театре и работал на телевидении, но в 90-е увлекся маркетингом.

Среднего сына Николая «недуг» поразил в детстве. Он с малых лет любил театр, поэтому решил обучиться ремеслу в Саратовском институте. К сожалению, участия в больших проектах он не добился, однако связал жизнь со сценой: работал в театре пластической драмы, а после в кукольном. Его дети тоже связали жизнь с творчеством: старшая дочь Наталья увлеклась танцами, а младшая Ольга — музыкой.

Наибольших вершин в актерском деле смог добиться Олег Янковский. Работы с участием младшего сына семейства знают все советские и российские зрители. Олег был востребованным и снимался во многих фильмах. В том числе, в «Обыкновенном чуде», «Том самом Мюнхгаузене» и «Приключениях Шерлока». Примечательно, что в юношестве Олег не грезил сценой и съемками, а мечтал обучаться в медицинском. Но, не изучив врачебное дело, кажется, обрек наследников на продолжение традиции.

«Семейная болезнь» распространялась дальше, и именно Олег стал отцом известного российского актера Филиппа Янковского. Артист исполнил не одну роль в кинолентах популярных российских сериалов и картин. В 1990 году у него появился сын — Иван Янковский, который сегодня стал настоящим кумиром молодежи. Артист играет в театре и снимается в кино, но волну популярности ему принесла роль в нашумевшем фильме «Текст».

В 2021 году Иван женился на коллеге, звезде «Отеля Элеон» Диане Пожарской. Летом того же года у них родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого прадедушки. Теперь остается только наблюдать, как скоро у мальчика проявятся первые признаки «семейной болезни».

Ранее 5-tv.ru показывал фото Филиппа Янковского, из-за которого его сравнили с дьяволом.