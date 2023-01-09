«Я вся рыдаю»: заплаканная певица Слава вышла на связь после разрыва отношений

Певица Слава выложила видео в слезах и заявила о самой трогательной песне в репертуаре

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

Знаменитая вокалистка поблагодарила очень ценного для нее человека.

Певица Слава вновь появилась вся в слезах. На этот раз 42-летняя красавица записала грустное видео в личном блоге, рассказав про новую песню в репертуаре. Оказывается, вокалистка готовит нечто трогательное и душевное, чего раньше не встречали ее поклонники.

«Снимаем видео на мою новую песню. Я вся рыдаю опять, это просто невозможно. Это будет самая трогательная песня на свете», — сообщила звезда и послала воздушный поцелуй в камеру.

В публикации Слава отметила, что потрясающую композицию для нее написал экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Именно он, по мнению знаменитости, способен создавать настолько душевные треки. Она напомнила, как будучи на гастролях плакала из-за его стараний.

«Спасибо, мой хороший, талантливый человек за такую душевную и особую песню для нашей семьи. Я знала, что только ты, и поэтому обратилась только к тебе, мог так написать и слова, и музыку! Помню, как рыдала на гастролях от одной только строчки, которую ты мне прислал. Это будет самая трогательная песня в моем творчестве», — сообщила певица.

Стоит отметить, что сейчас эмоциональное состояние артистки довольно расшатано. Тем более, она всегда была открыта и искренна с публикой, честно рассказывала о трудностях и душевных переживаниях. Так в конце декабря вокалистка заявила: их отношения с бизнесменом Анатолием Данилицким завершились. Избранники 20 лет прожили в гражданском браке, но так и не сыграли на свадьбу. Даже рождение дочери Антонины не заставило пару узаконить отношения.

Из-за чего именно знаменитости расстались — неизвестно. Сама Слава намекала, что в последнее время чувствовала себя несчастной. Поклонники выдвинули версию вероятной измены Данилицкого, однако певица опровергла скандальные слухи. Сам предприниматель отмечал, что сильно виноват перед бывшей избранницей и надеется вновь заслужить ее доверие, хотя бы дружеское.

Несмотря на боль вокалистки, она не собирается долго страдать из-за расставания. Недавно Слава сообщила поклонникам, что готова искать нового принца. Исполнительница даже четко представила его образ: сексуальный, красивый, богатый, ответственный и заботливый молодой человек, который готов подарить певице свое сердце. Стоит отметить, что боевой настрой брюнетки поддержали не только поклонники, но и коллеги по цеху. Ранее 5-tv.ru сообщал, что поющая телеведущая Ольга Бузова пожелала удачи Славе после расставания.

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