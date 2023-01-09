Замечательный сосед: пассажиров нижних полок в поезде накажут за нарушение правил

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Даже если человеку досталось хорошее местечко, ему придется потесниться.

В 2023 году пассажиры с верхних полок в поезде получат полное право сидеть на нижней полке во время приема пищи. Такие поправки внесены в правила перевозок железнодорожным транспортом и начнут действовать с 1 сентября. Об этом заявила член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина в беседе с изданием «Российская газета». По ее словам, за нарушение железнодорожных правил предусмотрен штраф на сумму до пяти тысяч рублей.

В материале отмечается, что по правилам, сосед сверху может спуститься на полчаса к столику утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19.00 до 21.00. В обед с 12.00 до 15.00 пассажир имеет право спускаться на целый час. По словам Мухамедшиной, если временный хозяин нижней полки не пустит человека за стол в разрешенный промежуток времени, то тот должен вызвать проводника.

«Тот (проводник — Прим. ред.) в свою очередь вызовет начальника поезда и если после предупреждения „дебошир“ не успокоится, то будет вынужденная остановка поезда на первой станции ближайшей для вызова полиции», — объяснила член Ассоциации юристов РФ.

Также Мухамедшина назвала еще одно серьезное правило: никто из пассажиров не вправе меняться местами, даже по согласию. Каждый человек может занимать только свое место, прописанное в билете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый поезд «РЖД» будет доезжать от Москвы до Петербурга за два часа.