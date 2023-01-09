Военные ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные продолжают в Донбассе наступление по нескольким направлениям. На очереди — Артемовск и Соледар.

Российские военнослужащие освободили село Бахмутское, расположенное неподалеку от Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. В своем Telegram-канале военные также опубликовали карту боевых действий.

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в сообщении с приложенной к нему картой.

Штаб обороны ДНР опубликовал карту боевых действий под Соледаром. Фото: Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

Село Бахмутское находится к северо-востоку от важного транспортного узла — города Артемовска (украинское название — Бахмут). Через его территорию проходит сеть автомобильных и железных дорог, с помощью которых ВСУ снабжают группировку войск в Донбассе. В 15 километрах от города находится еще один важный населенный пункт — Соледар. За оба сейчас ведутся ожесточенные бои.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ в Соледаре. Что касается Артемовска, под ним недавно ликвидировали одного из главарей украинских неонацистов.