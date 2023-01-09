Такие на фронт не идут: публика шокирована словами Смольянинова и проклинает его

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Люди не могут поверить, что некогда любимый артист смог так бесчеловечно поступить с родной страной. Что его сподвигло на это?

Провокационное заявление актера Артура Смольянинова поразило россиян до глубины души. Артист захотел, чтобы от его родины остался радиоактивный пепел. Помимо этого он сообщил о желании воевать на стороне украинских националистов, против своих же соотечественников и коллег, поддерживающих специальную военную операцию России.

Как отметило издание KP.RU, Смольянинов несколько месяцев назад покинул родную страну и улетел в Европу. Правда, заграницей русский артист не прижился. Остался без работы и средств существования. Дабы заработать хоть немного денег — улетел в США. Там актеру тоже не повезло, пришлось осесть в Прибалтике. Уроки суровой жизни ничему не научили Артура, поэтому тот выпустил шокирующее интервью. Как предполагают россияне, из-за круглой суммы.

«Что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел <…> Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, такой артист <…> Я с ним снимался в „9 роте“… Он участник спецоперации… Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения. Безо всякого сомнения!» — отметил он без зазрения совести.

В Москве у знаменитости остались двое сыновей, пожилая мама и бывшая супруга актриса Дарья Мельникова, известная по легендарной роли в «Папиных дочках». После страшного интервью люди не могут поверить, что мужчина гонит в могилу своих же наследников и любимую женщину, хоть и бывшую. Россияне уверены, все это не просто так, вероятно, некогда любимец российской публики, получил хороший гонорар за предательство.

«Жить ему на что-то надо»;

«Такие уроды на фронт не идут. Все окопы… от страха»;

«Он и сейчас продолжает их зарабатывать, в ролике жалуется, что новый фильм не вышел»;

«Жаждет стрелять в русских солдат и своих бывших друзей», — приводит издание возмущения народа.

Как отмечается в материале, Артур является попечителем благотворительного фонда «Подари жизнь». Люди больше не верят ему, ведь невозможно жертвовать для больных детей и одновременно высказывать готовность «палить в их отцов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что желающий воевать на стороне ВСУ Смольянинов будет проклят страной и зрителями.